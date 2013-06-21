कतारी सैन्य हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ८ गते १२:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कतारको रक्षा मन्त्रालयले प्राविधिक गडबडीका कारण सैन्य हेलिकप्टर देशको जलक्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त भएको बताएको छ।
  • रक्षा मन्त्रालयले हेलिकप्टरका चालक दल र यात्रुहरूलाई खोज्न उद्धार अभियान सुरु गरिएको उल्लेख गरेको छ।
  • कतारी अधिकारीहरूले दुर्घटनामा परेको हेलिकप्टर नियमित ड्यूटीमा रहेको जानकारी दिएका छन्।

काठमाडौं । कतारको सैन्य हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको छ ।

मध्यपूर्वमा जारी तनावका बीच कतारी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार कतारी सैन्य हेलिकप्टर देशको जलक्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त भएको हो।

कतारको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार ‘प्राविधिक गडबडी’ का कारण सैन्य हेलिकप्टर देशको पानीमा दुर्घटनाग्रस्त भएको हो।

रक्षा मन्त्रालयले राज्य सञ्चालित सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित एक विज्ञप्तिमा हेलिकप्टरका चालक दल र अन्य यात्रुहरूलाई खोज्न खोजी तथा उद्धार अभियान सुरु गरिएको बताएको छ।

कतारी अधिकारीहरूले जनाए अनुसार दुर्घटनामा परेको हेलिकप्टर नियमित ड्यूटीमा थियो ।

हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त
सम्बन्धित खबर

कांग्रेसको निष्कर्ष- कम्तीमा २१ क्षेत्रमा अन्तर्घातकै कारण हार भयो

परीक्षा स्थगितको विरोधमा वीरगञ्जमा विद्यार्थीको प्रदर्शन

बन्धक भूगोल : नेपाल, हिमाल, र राष्ट्रको रणनीतिक भविष्य

७०० क्षमताको बाँके कारागारमा करिब ९०० कैदीबन्दी

अन्तरिक्षमा गरियो हलिउड फिल्म ‘प्रोजेक्ट हेल मेरी’ को प्रिमियर (भिडियो)

मातृभाषामा शपथ लिनेले ३ दिन अगावै संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिनुपर्ने

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

