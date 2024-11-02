दाङको छुट्टाछुट्टै ठाउँमा दुई पुरुष मृत फेला

८ चैत, काठमाडौं । दाङको दुई छुट्टाछुट्टै ठाउँमा दुई जना पुरुष मृत अवस्थामा फेला परेका छन् ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार, शनिबार दिउँसो उनीहरू मृत अवस्थामा फेला परेका हुन् ।
बंगलाचुली गाउँपालिका–६ सिउडेस्थित जंगलमा सोही गाउँपालिका–६ अमारे बस्ने ७० वर्षीय बिष्णु पौडेल र राजपुर गाउँपालिका–७ भैसाही नाकामा हाल नाम, थर र वतन नखुलेका अन्दाजी ४५ वर्षीय पुरूष शनिबार मृत अवस्थामा फेला परेका हुन् ।
घटनाबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seatसमानुपातिक कुल सिट
▾0 Seat
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4