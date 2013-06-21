संसद् अधिवेशनको तयारीबारे छलफलमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ८ गते १५:२५

८ चैत, काठमाडौं । अधिवेशनको तयारीबारे राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले छलफल थालेका छन् ।

यस अन्तर्गत आइतबार राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्यो । अध्यक्ष दाहालको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा आगामी अधिवेशनको पूर्वतयारी, रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष र समिति सभापतिको निर्वाचन, नवनिर्वाचित सदस्यहरुको समिति विभाजन लगायतका विषयमा छलफल भएको छ ।

उक्त बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल कुमार सिन्हा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक र प्रतिनिधिहरुको सहभागिता छ ।

नेकपा मसालको आरोप : रास्वपा सरकार बनेपछि सुशासन हैन, अराजकता उत्पन्न हुन्छ

नेकपा मसालको आरोप : रास्वपा सरकार बनेपछि सुशासन हैन, अराजकता उत्पन्न हुन्छ
देशभरिका अस्पतालको सर्वेक्षण गरिँदै   
पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार मुद्दा : २१ जना प्रतिवादीबाट ४६ करोड बिगो दाबी
५४ अंक बढ्यो सेयर बजार, साढे २३ अर्ब बढीको कारोबार
परम्परागत ज्ञान र आधुनिक विज्ञानमार्फत हिमाली चरनभूमि संरक्षण गरिँदै   
नेपाल र हङकङबीचको मैत्रीपूर्ण खेल स्थगित

Advertisment

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’
ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी
रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र
कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह
राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?
अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो
रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

