जिपसँग ठोक्किएपछि भारतीय नम्बरको कारमा आगलागी

अमलेश शर्मा अमलेश शर्मा
२०८२ चैत ९ गते १२:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–६ स्थित कालिन्जोर पुलमा आइतबार राति दुई वटा गाडीसँग ठोक्किँदा भारतीय नम्बर प्लेटको कारमा आगलागी भएको छ।
  • कार चालक शरद प्रकाश चौधरी, बस चालक किरण राई र पिकअप चालक अजयकुमार महत्तोलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
  • दुर्घटनामा मानवीय क्षति नभएको र थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ।

९ चैत, सर्लाही । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–६ स्थित कालिन्जोर पुलमा आइतबार राति दुई वटा गाडीसँग ठोक्किँदा भारतीय नम्बर प्लेटको कारमा आगलागी भएको छ ।

राति करिब पौने ९ बजे बीआर ०१ पीएम ८८३३ नम्बरको कारमा आगलागी भएको हो । पूर्वबाट आउँदै गरेको उक्त कार मधेश प्रदेश ०४–००१ ख ०१५६ नम्बरको बसलाई पछाडिबाट ठक्कर दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ ।

ठक्करपछि कार चालकले सवारी ब्याक गरेर भाग्ने प्रयास गर्दा सोही दिशाबाट आइरहेको प्रदेश २–०२–००१ च ०११७ नम्बरको जिपमा ठोक्किँदा दुर्घटना थप जटिल बनेको थियो ।

दुर्घटनापछि कारमा आगलागी भई अघिल्लो भागमा क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ । कार घटनास्थलमै रहेको र नियन्त्रणमा लिएर कार्यालय ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।

कार चालक भारत, बिहार राज्यका ५० वर्षीय शरद प्रकाश चौधरी, बस चालक महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका–७ का ३१ वर्षीय किरण राई र पिकअप चालक सर्लाही हरिवन नगरपालिका–६ का करिब ३५ वर्षीय अजयकुमार महत्तोलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

दुर्घटनामा मानवीय क्षति नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रवक्ता एवं डीएसपी सरोज राईले जानकारी दिए ।

घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

कारमा आगलागी
बझाङमा भूकम्पको धक्का

कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक, निर्वाचनको समीक्षा हुने

सुरेश रैना र म्याथ्यु हेडन चेन्नई सुपर किङ्सको 'हल अफ फेम' मा समावेश

प्रिमियर इन्टरनेसनलका विद्यार्थी अन्तरविद्यालय दुई प्रतियोगितामा च्याम्पियन

वीर अस्पतालको टोमोथेरापी मेसिन मर्मतपछि पुनः सञ्चालन

निर्वाचन सफल बनाएको भन्दै कर्मचारी र सुरक्षा निकायलाई गृहमन्त्रीले गरे सम्मान

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

'रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ'

'छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं'

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- 'इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ'

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

'फुड पोइजनिङ' किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

