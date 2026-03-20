अमेरिकाबाट वार्ताका विषय प्राप्त भएका छन्, समीक्षा गरिरहेका छौँ : इरानी विदेश मन्त्रालय

अमेरिका र इरानबीच सम्भावित वार्तालाई लिएर विभिन्न किसिमका रिपोर्ट आइरहेका बेला यो नयाँ समाचार आएको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १० गते १५:०९

१० चैत, काठमाडौं । इरानी विदेश मन्त्रालयले अमेरिकाका तर्फबाट वार्ताका विषयहरू प्राप्त भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । अमेरिकी सञ्चार संस्था सीबीएस न्युजलाई हवाला दिँदै बीबीसीले प्रकाशित गरेको समाचार अनुसार इरानको विदेश मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले मध्यस्तकर्तामार्फत अमेरिकाले राखेका वार्ताका विषय प्राप्त भएको बताएका छन् । प्राप्त विषयमा समीक्षा भइरहेको ती अधिकारीले बताएका छन् ।

अमेरिका र इरानबीच सम्भावित वार्तालाई लिएर विभिन्न किसिमका रिपोर्ट आइरहेका बेला यो नयाँ समाचार आएको हो । सीबीएसको समाचारअनुसार वार्ताको सम्भावित सुरुवातका रूपमा ती विषय उठाइएका छन् । यद्यपि वार्ता अझैँ पनि पक्कापक्की भने भइसकेको छैन ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार जारी युद्ध रोक्न इरानसँग वार्ता भइरहेको बताएका थिए । सँगै उनले इरानका ऊर्जा केन्द्रमा तत्कालका लागि हमला रोक्ने भनेका थिए ।

तर, ट्रम्पको सो भनाइलाई इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अरागचीले इन्कार गरेका थिए ।

फेरि दिउँसो फ्लोरिडामा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै ट्रम्पले इरानको एक शीर्ष व्यक्तिसँग वार्ता भइरहेको भन्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

इरानी विदेश मन्त्रालय डोनाल्ड ट्रम्प मध्यपूर्व तनाव
सम्बन्धित खबर

२५० जनालाई ठगेर भारतमा लुकेका तेल भिसा चलचित्रका निर्माता पक्राउ

२५० जनालाई ठगेर भारतमा लुकेका तेल भिसा चलचित्रका निर्माता पक्राउ
पीएम कपमा एपीएफमाथि पुलिसको एकपक्षीय जित

पीएम कपमा एपीएफमाथि पुलिसको एकपक्षीय जित
पीएम कप : गण्डकीमाथि बागमती प्रदेशको फराकिलो जित

पीएम कप : गण्डकीमाथि बागमती प्रदेशको फराकिलो जित
उपसभापति भुसालको संयोजकत्वमा कांग्रेसले संविधान संशोधन अध्ययन समिति गठन गर्दै

उपसभापति भुसालको संयोजकत्वमा कांग्रेसले संविधान संशोधन अध्ययन समिति गठन गर्दै
सुनसरीको इनरुवामा नेपालकै अग्लो राष्ट्रिय झण्डा

सुनसरीको इनरुवामा नेपालकै अग्लो राष्ट्रिय झण्डा
संखुवासभामा एक पुरुष मृत फेला

संखुवासभामा एक पुरुष मृत फेला

Advertisment

सिफारिस

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?
कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया
बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?
‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’
‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’
चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’
ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories

