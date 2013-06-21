राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य ऋषिबाबु परियारद्वारा पार्टी परित्याग

११ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का केन्द्रीय सदस्य ऋषिबाबु परियारले पार्टी परित्याग गरेका छन् । उनले नैतिकताको आधारमा राप्रपाको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् ।
राप्रपाले राजाको एजेन्डा लिने तर राज आज्ञा पालन नगर्ने र दलित समस्याप्रति सम्वेदनशील नभएका कारण पार्टी परित्याग गरेको परियारले उल्लेख गरेका छन् । ‘समानुपातिक चार सिटमा एक जना खसआर्य र एक जना दलित मिलाउन सकिने भए पनि पार्टीले दलितर्ला नसमेटेको उनको आरोप छ ।
केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्यसमेत रहेका परियारले राप्रपामा राजनीतिक र वैचारिक स्पष्टतासमेत नरहेको आरोप लगाएको छन् । राजसंस्थालाई राजनीतिक भ¥याङमात्र बनाइनु, राजसंस्था पुनस्र्थापनाको आन्दालनलाई कमजोर बनाइनु र पार्टीभित्र सच्चा देशभक्त नेता–कार्यकर्ताहरुप्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरिनु आफूले पार्टी परित्यागको कारण रहेको उनले भनेका छन् ।
परियार केन्द्रीय सदस्य, कार्यसम्पादन समिति सदस्यसँगै राप्रपाको केन्द्रीय निर्देशन समितिका सदस्य तथा उत्पीडित दलित संगठनका केन्द्रीय वरिस्ठ नेताको हैसियतमा पार्टीमा कार्यरत थिए ।
