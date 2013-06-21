दुर्घटना बढेपछि ताथली-नाला सडकको अनुगमन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- भक्तपुरको च्यामङसिह–ताथली–नाला सडकमा दैनिक दुर्घटना बढेपछि सुरक्षा निकायको टोलीले अनुगमन गरी दुर्घटना न्यूनीकरणका उपाय खोज्न थालेको छ।
- सडकमा अत्यधिक सवारी चाप र तीव्र गतिका कारण दुर्घटना बढेको निष्कर्ष निकाली सीसीक्यामेरा र सडक बत्ती जडान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
- प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले तत्काल सुरक्षाकर्मी राखेर ट्राफिक अनुशासन कायम गर्ने र सरोकारवालासँग समस्या समाधानका लागि बैठक बोलाउने निर्देशन दिनुभएको छ।
११ चैत, भक्तपुर । अरनिको राजमार्गको वैकल्पिक सडकको रूपमा रहेको च्यामङसिह–ताथली–नाला सडकमा दैनिक दुर्घटना बढेपछि जिल्लास्थित सुरक्षा निकायको टोली दुर्घटना न्यूनीकरणको उपाय खोज्न सडक अनुगमनमा पुगेको छ ।
भक्तपुरको सूर्यविनायक–बनेपा–धुलिखेल छ लेन सडक विस्तार सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएसँगै बनेपा चोकबाट नालाताथली हुँदै च्यामासिंह निस्कने सडकमा दैनिक दुर्घटना बढेपछि स्थानीयवासीलाई चिन्ताको विषय बनेको छ । उक्त सडकमा अत्यधिक सवारी चाप बढेको छ ।
दैनिक दुर्घटनाको गुनासो आएपछि भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालको नेतृत्वमा आज जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक सूर्यबहादुर खड्का, जगाती प्रहरी वृत्तकी प्रहरी नायब उपरीक्षक चञ्चला श्रेष्ठ, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी परिसरकी ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक झरना सुनार, चाँगुनारायण नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष गणेश त्यातलगायतका टोलीले उक्त सडकमा दुर्घटना हुने मुख्य क्षेत्रहरुको अनुगमन गरेको हो ।
सडकमा अत्यधिक सवारी चाप हुने र मोटरसाइकलदेखि साना सवारीसाधनको तीव्र गतिका कारण दैनिक दुर्घटना बढेको सुरक्षा निकायदेखि जनप्रतिनिधिले निष्कर्ष निकालेका छन् ।
स्थानीय दत्तात्रय खाद्य उद्योगका सञ्चालक सञ्जीव मधिकर्मीले यसक्षेत्रमा एकैदिन आफ्नै आँखा अगाडि तीनवटासम्म दुर्घटनामा भएको बताउँदै दैनिक दुर्घटनाले निकै चिन्ता बढाएको बताए ।
दुर्घटना बढेपछि उद्योगको गेटमा सडकतर्फ फर्काएर तीनवटा सीसीक्यामेरा जडान गरेपछि दुर्घटना हुँदा फरार हुने सवारीसाधन पत्ता लगाउन प्रहरीलाई सहज भएको बताउँदै उनले दुर्घटना न्यूनीकरणको उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको सुझाव टोलीलाई दिए ।
चाँगुनारायण नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष गणेश त्यातले एक वर्षअघि चाँगुनारायण नगरपालिकाले नौवटा सीसीक्यामेरा जडान गरे पनि मालवाहक ठूला सवारीसाधनले तार चँुडालिदिएपछि अहिले एउटा पनि सञ्चालनमा नरहेको बताए । उनले सीसीक्यामेरासँगै यहाँ सडक बत्तीको समेत आवश्यकता रहेको बताए ।
सीसीक्यामेरासमेत नहुँदा दुर्घटना गरेर सवारीसाधन भाग्ने र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नसमेत समस्या भएको बताउँदै प्रहरी वृत्त जगातेकी प्रमुख श्रेष्ठले सीसीक्यामेरा जडान र सचेतनामूलक बोर्ड राख्न सके दुर्घटना न्यूनीकरणका साथै अनुसन्धानमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
साँघुरो सडकमा सवारी चाप, चालकमा अनुशासनको कमी र दु्रतगतिमा सवारी हुइक्याउने प्रवृत्तिले दुर्घटना बढेको भन्दै बढी जोखिम हुने सडकमा ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति र कारबाही बढाउनुपर्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ । यस क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका इँटाभट्टा, विभिन्न उद्योगहरुले सडकतर्फ सीसीक्यामेरा जडान गर्ने र रातिका लागि सडक बत्तीको व्यवस्था गराइदिनसमेत स्थानीयवासीले माग गरेका छन् ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख सोनारले डमी ट्राफिक माग गरिरहेको, जनशक्ति कम भएकाले समस्या भएको, यस क्षेत्रमा तत्कालै एक प्रहरी पोष्ट स्थापना गर्न आवश्यक भएको, जनचेतनामूलक पोष्टर राख्न, सीसीक्यामेरा, सडक बत्तीको व्यवस्था गरिदिन सके दुर्घटना न्यूनीकरणमासहयोग पुग्ने बताए ।
अनुगमनका क्रममा प्रजिअ ढकालले दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रमा तत्काल सुरक्षाकर्मी राखेर ट्राफिक अनुशासन कायम गराउने, कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने, ‘फ्लेक्स बोर्ड’, सीसीक्यामेरा राख्न पहल गर्ने बताए । उनले वडाध्यक्ष त्यातलाई तत्कालै यस क्षेत्रका व्यवसायीसहित सरोकारवालाको बैठक बोलाएर यहाँको समस्या समाधानका लागि पहल गर्न निर्देशन दिए ।
प्रहरी उपरीक्षक सूर्यबहादुर खड्काले बनेपा जगातेको सडकमा घण्टौँ जाम हुने भएपछि यस सडकमा सवारी चाप बढेको बताउँदै सडक डिभिजन कार्यालयसँग पनि यसबारेमा छलफल आवश्यक रहेको बताए ।
