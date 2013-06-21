+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउन बन्द गर्न माग

संघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सुकुमबासी बस्तीहरूमा डोजर लगाउन तत्काल बन्द गर्न माग गरेको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ११ गते १४:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अखिल नेपाल सुकुमबासी संघले सुकुमबासी बस्तीहरूमा डोजर लगाएर आतंक सिर्जना गर्न तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ।
  • संघका इन्चार्ज नरेन्द्र खड्काले चैत ९ गते टोखा नगरपालिका वडा ७ को धापासीमा १८ घरमा डोजर चलाइएको बताए।
  • संघले सरकारलाई निर्वाचन बाहेक अरू काम गर्ने अधिकार नभएको भन्दै सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउने आवश्यकतामा प्रश्न उठाएको छ।

११ चैत, काठमाडौं । अखिल नेपाल सुकुमबासी संघले सुकुमबासी वस्तीहरूमा डोजर लगाएर आतंक सिर्जना गर्न बन्द गर्न माग गरेको छ ।

संघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सुकुमबासी बस्तीहरूमा डोजर लगाउन तत्काल बन्द गर्न माग गरेको हो ।

सरकारले कानुनी रूपमा भूमिहीन, अव्यवस्थित, सुकमबासी समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा उल्टो काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुमबासी बस्तीहरूमा डोजर लगाएर आतंक सिर्जना गरेको संघको आरोप छ ।

अखिल नेपाल सुकुमबासी संघका इन्चार्ज नरेन्द्र खड्काले काठमाडौंको टोखा नगरपालिका वडा ७ मा रहेको धापासीको सुकमबासी बस्तीमा रहेको १८ घरमा चैत ९ गते डोजर चलाइएको बताए । त्यसअघि काठमाडौंको सिफलमा र भक्तपुरमा रहेको सुकुमबासी बस्तीमा पनि डोजर चलाइएको उनको भनाइ छ ।

उनले वर्तमान सरकारलाई निर्वाचन बाहेक अरू काम गर्ने कुनै अधिकार नभएको उल्लेख गर्दै सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउने आवश्यकता किन पर्‍यो ? भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाएको विषयमा सरकार बनाउन लागेको दल मौन बसकोमा पनि आपत्ति जनाए ।

सुकुमबासी बस्ती
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित