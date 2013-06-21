सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउन बन्द गर्न माग

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अखिल नेपाल सुकुमबासी संघले सुकुमबासी बस्तीहरूमा डोजर लगाएर आतंक सिर्जना गर्न तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ।
- संघका इन्चार्ज नरेन्द्र खड्काले चैत ९ गते टोखा नगरपालिका वडा ७ को धापासीमा १८ घरमा डोजर चलाइएको बताए।
- संघले सरकारलाई निर्वाचन बाहेक अरू काम गर्ने अधिकार नभएको भन्दै सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउने आवश्यकतामा प्रश्न उठाएको छ।
११ चैत, काठमाडौं । अखिल नेपाल सुकुमबासी संघले सुकुमबासी वस्तीहरूमा डोजर लगाएर आतंक सिर्जना गर्न बन्द गर्न माग गरेको छ ।
संघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सुकुमबासी बस्तीहरूमा डोजर लगाउन तत्काल बन्द गर्न माग गरेको हो ।
सरकारले कानुनी रूपमा भूमिहीन, अव्यवस्थित, सुकमबासी समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा उल्टो काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुमबासी बस्तीहरूमा डोजर लगाएर आतंक सिर्जना गरेको संघको आरोप छ ।
अखिल नेपाल सुकुमबासी संघका इन्चार्ज नरेन्द्र खड्काले काठमाडौंको टोखा नगरपालिका वडा ७ मा रहेको धापासीको सुकमबासी बस्तीमा रहेको १८ घरमा चैत ९ गते डोजर चलाइएको बताए । त्यसअघि काठमाडौंको सिफलमा र भक्तपुरमा रहेको सुकुमबासी बस्तीमा पनि डोजर चलाइएको उनको भनाइ छ ।
उनले वर्तमान सरकारलाई निर्वाचन बाहेक अरू काम गर्ने कुनै अधिकार नभएको उल्लेख गर्दै सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउने आवश्यकता किन पर्यो ? भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाएको विषयमा सरकार बनाउन लागेको दल मौन बसकोमा पनि आपत्ति जनाए ।
