गुल्मीमा टिपरको ठक्करबाट ९२ वर्षीया वृद्धाको मृत्यु 

अनिल खत्री अनिल खत्री
२०८२ चैत ११ गते १४:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गुल्मीमा टिप्परको ठक्करबाट ९२ वर्षीया धनि बुढाथोकीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ।
  • दुर्घटना तम्घास–रिडी सडक खण्डमा भएको थियो र चालक प्रहरी नियन्त्रणमा छन्।
  • जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।

११ चैत, गुल्मी । गुल्मीमा टिप्परको ठक्करबाट एक जना वृद्धाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ ।

रेसुङ्गा नगरपालिका–१३ भंगेरीस्थित तम्घास–रिडी पक्की सडक खण्डमा तम्घासतर्फबाट चारपाला जाँदै गरेको लु १ क ४५४७ नम्बरको सुजता कन्स्ट्रक्सनको टिप्परले पैदल हिंडिरहेकी ९२ वर्षीया धनि बुढाथोकीलाई ठक्कर दिएको थियोे ।

दुर्घटनामा बुढाथोकीको बायाँ खुट्टा र हातमा गम्भीर चोट लागेको थियो ।

उनलाई थप उपचारको लागि पाल्पा मिसन अस्पतालमा लगिएकोमा उपचारको क्रममा मृत्युु भएको  जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) गंगाबहादुर सारुले बताए ।

घटनाको खबर प्राप्त हुनासाथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीबाट प्रहरी नायब निरीक्षक जगन्नाथ पाण्डेको कमाण्डमा ट्राफिकसहितको प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको थियो ।

चालक र टिप्पर प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका छन् भने घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

मृत्यु
अनिल खत्री

छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा परेर तीन जनाको मृत्यु

निर्वाचन प्रहरीको जिम्मेवारी सकेर हैदरावाद पुगेका तिलकको दुर्घटनामा मृत्यु

रौतहटमा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु

छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा सात जनाको मृत्यु

घर फर्किने क्रममा भिरबाट लडेर निर्वाचन प्रहरीको मृत्यु   

डोटीको जीप दुर्घटनामा घाइते महिलाको मृत्यु

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

