गुल्मीमा टिपरको ठक्करबाट ९२ वर्षीया वृद्धाको मृत्यु 

News Summary
- गुल्मीमा टिप्परको ठक्करबाट ९२ वर्षीया धनि बुढाथोकीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ।
- दुर्घटना तम्घास–रिडी सडक खण्डमा भएको थियो र चालक प्रहरी नियन्त्रणमा छन्।
- जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।
११ चैत, गुल्मी । गुल्मीमा टिप्परको ठक्करबाट एक जना वृद्धाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ ।
रेसुङ्गा नगरपालिका–१३ भंगेरीस्थित तम्घास–रिडी पक्की सडक खण्डमा तम्घासतर्फबाट चारपाला जाँदै गरेको लु १ क ४५४७ नम्बरको सुजता कन्स्ट्रक्सनको टिप्परले पैदल हिंडिरहेकी ९२ वर्षीया धनि बुढाथोकीलाई ठक्कर दिएको थियोे ।
दुर्घटनामा बुढाथोकीको बायाँ खुट्टा र हातमा गम्भीर चोट लागेको थियो ।
उनलाई थप उपचारको लागि पाल्पा मिसन अस्पतालमा लगिएकोमा उपचारको क्रममा मृत्युु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) गंगाबहादुर सारुले बताए ।
घटनाको खबर प्राप्त हुनासाथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीबाट प्रहरी नायब निरीक्षक जगन्नाथ पाण्डेको कमाण्डमा ट्राफिकसहितको प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको थियो ।
चालक र टिप्पर प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका छन् भने घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
