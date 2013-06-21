+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सार्वजनिक पदमा रहेकाको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गर्न कांग्रेसको माग

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ११ गते १७:५०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसले २०४८ सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न माग गरेको छ।
  • कांग्रेसले आयोगले कानुनसम्मत अनुसन्धान गरी अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न आग्रह गरेको छ।
  • बैठकले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, वाइडबडी प्रकरण र नवयुवा विद्रोहका क्रममा आगजनीमा क्षति भएका विषयको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ।

११ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राज्यका सार्वजनिक पदमा रहेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनका लागि अविलम्ब उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न माग गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बसेको दोस्रो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले २०४८ सालदेखि राज्यका सार्वजनिक पदमा रहेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठनको माग गरेको हो ।

कांग्रेसले आयोगले कानुनसम्मत अनुसन्धान गरी अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

‘२०४८ सालदेखि राज्यका सार्वजनिक पदमा उच्चतहमा रहेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न अविलम्ब उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न तथा कानुनसम्मत अनुसन्धान गरी अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रीयकरण गर्न यो बैठक आग्रह गर्दछ,’ बैठकको पहिलो निर्णयमा भनिएको छ ।

बैठकले नक्कली भुटानी शरर्णार्थी प्रकरण, वाइडबडी प्रकरण, ललिता निवासदेखि २३ र २४ भदौको नवयुवा विद्रोहका क्रममा व्यक्तिका घरमा आगजनीमा रकम जलेको विषयलगायतका घटनाको पूर्वाग्रहरहित ढंगबाट अनुसन्धान गरेर वास्तविकता बाहिर ल्याउन पनि माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकका निर्णय सुनाउने क्रममा महामन्त्री प्रदीप पौडेलले भने, ‘उदाहरणका लागि नक्कली भुटानी शरर्णार्थी प्रकरण, वाइडबडी प्रकरण, ललिता निवासदेखि २३ र २४ भदौको नवयुवा विद्रोहका क्रममा व्यक्तिका घरमा आगजनीमा रकम जलेको विषय लगायतका जति पनि विषय उठेका छन् । तिनको पूर्वाग्रहरहित ढंगबाट निष्पक्ष र कानुनसम्मत अनुसन्धान गरी वास्तविकता बाहिर ल्याउन माग गर्दछौं ।’

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
नेपाली कांग्रेस सम्पत्ति छानबिन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

वरिष्ठ अधिवक्ता खड्काको संयोजकत्वमा कांग्रेसको निर्वाचन समिति गठन

वरिष्ठ अधिवक्ता खड्काको संयोजकत्वमा कांग्रेसको निर्वाचन समिति गठन
कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन असोज १६–१९ मा

कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन असोज १६–१९ मा
पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा कांग्रेसले गठन गर्‍यो संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति

पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा कांग्रेसले गठन गर्‍यो संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति
कांग्रेस उम्मेदवारका आकांक्षीलाई ‘लिडरसीप एकेडेमी’को कक्षा अनिवार्य

कांग्रेस उम्मेदवारका आकांक्षीलाई ‘लिडरसीप एकेडेमी’को कक्षा अनिवार्य
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज पनि बस्दै

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज पनि बस्दै
गगनले समाते कांग्रेस ‘स्टेयरिङ’, भने- अब अलमलिन्नौँ

गगनले समाते कांग्रेस ‘स्टेयरिङ’, भने- अब अलमलिन्नौँ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?
राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?
आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्
गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?
कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया
बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित