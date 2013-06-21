कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन असोज १६–१९ मा

पार्टीको आजको केन्द्रीय समिति बैठकले २ भदौबाट वडा अधिवेशन सुरू गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ११ गते १८:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसले १५ औं महाधिवेशन कार्यतालिका संशोधन गरी २ भदौबाट वडा अधिवेशन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • गाउँ–नगर अधिवेशन ७ भदौ, प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन १७ भदौ, र क्षेत्रीय अधिवेशन २४ भदौमा हुने भएका छन्।
  • महाधिवेशन १६ देखि १९ असोजसम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने भएको छ।

११ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले १५ औं महाधिवेशन कार्यतालिका संशोधन गरेको छ । पार्टीको आजको केन्द्रीय समिति बैठकले २ भदौबाट वडा अधिवेशन सुरू गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि मंगलबारको बैठकमा ६ साउनमा वडा अधिवेशन सुरु गर्ने कार्यतालिका प्रस्तुत गरिएको । उक्त कार्यतालिकालाई संशोधन गरेर नयाँ कार्यतालिका ल्याइएको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए ।

ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार गाउँ–नगर अधिवेशन ७ भदौका लागि धकेलिएको छ । यसअघि १२ साउनमा गाउँ–नगर अधिवेशन गरिने कार्यतालिका थियो ।
यस्तै २३ साउनका लागि प्रस्ताव भएको प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन संशोधन गरेर १७ भदौमा आयोजना हुने भएको छ ।

३० साउन ३० मा गर्ने भनिएको क्षेत्रीय अधिवेशन तथा एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको अधिवेशन २४ भदौमा गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ । त्यसैगरी ६ र ७ भदौका लागि प्रस्ताव गरिएको एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको अधिवेशन २ र ३ असोजमा हुने भएको छ ।

प्रदेशहरूको अधिवेशनलाई ७ र ८ असोजमा हुने भएको छ । यसअघि प्रदेश अधिवेशन १५ र १६ भदौमा गर्ने प्रस्ताव बैठकमा गरिएको थियो ।

आगामी १६, १७, १८ र १९ असोजमा १५ औं महाधिवेशनका लागि मिति तय गरिएको छ । महाधिवेशन काठमाडौंमा आयोजना हुने भएको छ । यसअघि २४–२६ भदौमा १५ औं महाधिवेशन प्रस्ताव भएको थियो ।

पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा कांग्रेसले गठन गर्‍यो संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति

पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा कांग्रेसले गठन गर्‍यो संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति
सार्वजनिक पदमा रहेकाको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गर्न कांग्रेसको माग

सार्वजनिक पदमा रहेकाको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गर्न कांग्रेसको माग
कांग्रेस उम्मेदवारका आकांक्षीलाई ‘लिडरसीप एकेडेमी’को कक्षा अनिवार्य

कांग्रेस उम्मेदवारका आकांक्षीलाई ‘लिडरसीप एकेडेमी’को कक्षा अनिवार्य
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज पनि बस्दै

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज पनि बस्दै
गगनले समाते कांग्रेस ‘स्टेयरिङ’, भने- अब अलमलिन्नौँ

गगनले समाते कांग्रेस ‘स्टेयरिङ’, भने- अब अलमलिन्नौँ
अदालतको फैसला नआई महाधिवेशन हुन सक्दैन : श्याम घिमिरे

अदालतको फैसला नआई महाधिवेशन हुन सक्दैन : श्याम घिमिरे

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?
राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?
आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्
गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?
कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया
बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

