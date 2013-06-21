संसद्‌मा नयाँ :

बासना थापा : कांग्रेसबाट प्रत्यक्षमा जित्ने एक्ली महिला

सरकारका सकारात्मक काममा समर्थन गर्ने र आवश्यक ठाउँमा कडा प्रतिपक्षको भूमिका निभाउने हाम्रो योजना छ ।

२०८२ चैत ११ गते १९:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसले २०८२ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा ११ जना महिला उम्मेदवार उठाएकोमा दैलेख–१ बाट बासना थापा मात्र निर्वाचित भइन्।
  • बासना थापाले १२ हजार ३७२ मत ल्याएर निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका रविन्द्रराज शर्मालाई पराजित गरेकी हुन्।
  • बासना थापाले भ्रष्टाचारविरुद्ध छानबिन, कर्णाली विकासका मुद्दा उठाउने र पार्टीको निर्णयमा नेता वा प्रमुख सचेतक भएर काम गर्न तयार रहेको बताइन्।

११ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले २०८२ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा ११ जना महिला उम्मेदवार उठायो । तर दैलेख–१ बाट बासना थापा मात्र निर्वाचित भइन् ।

उनले १२ हजार ३७२ मत ल्याउँदा निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका रविन्द्रराज शर्माले ११ हजार ७९६, रास्वपाका नन्दकिशोर बस्नेतले ८ हजार १५१ र नेकपाका अम्मरबहादुर थापाले ४ हजार २५६ मत ल्याए ।

‘दैलेखका जनता विवेकशील छन् । लोकतन्त्रप्रति आस्था र आशा देख्ने मतदाता हुन् । त्यही कारण मैले जित हासिल गर्न सकेँ,’ थापाले भनिन्, ‘आफूसँगै भिजेको, सँगै हिँडेको, सुख–दुःखमा साथ दिने व्यक्तिलाई यसपटक मतदाताले रोजेका हुन् ।’

२०७४ र २०७९ मा गठबन्धन हुँदा कांग्रेसले यो क्षेत्रमा उम्मेदवार नै पाएको थिएन । दुई पटक प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस नपुगेको अवस्थामा यसपटक मतदातामा उत्साह देखिएको बताउँछिन् बासना ।

‘यसपटक रुखमा भोट हाल्न पाइयो भन्ने खुसी देखियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमा महिला र युवा प्रतिनिधि भएकाले गाउँ–गाउँमा झन् बढी उत्साह देखियो । ५० प्रतिशत मतदातासँग पहिले नै परिचित थिएँ । सामाजिक सेवामा संलग्न भएकाले राम्रो सम्बन्ध थियो । यसले मलाई ठूलो फाइदा पुग्यो ।’

उनले युवा र महिला दुवै समूहबाट राम्रो साथ पाइन् । ‘मैले टिकट पाउँदा पार्टी भित्र पनि विवाद भएन । किनकि, महिला र युवा उम्मेदवारका रूपमा सबैले समर्थन गर्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘उहाँहरूले गरेको विश्वासले नै यहाँसम्म आइपुगेकी हुँ ।’

संसद्‌मा कांग्रेसको आकार सानो भए पनि आवाज कमजोर हुन नदिने उनको दाबी छ ।

बासना घरदैलोमा जाँदा मतदाताले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य चौकीको स्तर सुधार, बाटोघाटोको स्तरोन्नति र बर्खामा सहज आवागमन खोजेका छन् । ‘छोरीहरूलाई उच्च शिक्षा दिन विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग पनि धेरै उठ्यो,’ उनले भनिन् ।

बासनाको राजनीतिक यात्रा घरबाटै सुरु भएको हो । उनका हजुरबुवा नरबहादुर थापा २०१५ सालमा काठमाडौं– २ बाट निर्वाचित भएका थिए । हजुरबुवाको प्रेरणाले नै बासनालाई राजनीतिमा डोहोर्‍यायो ।

‘उहाँले जनताको सेवा गर्दा पाउने सन्तुष्टि हामीलाई सुनाउनुहुन्थ्यो । पछि काकाले गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएर काम गर्नुभएको देख्दा पनि प्रेरणा मिल्यो,’ उनले भनिन् ।

बासनाले विद्यार्थी जीवनबाट नै राजनीति सुरु गरेकी हुन् । ‘स्कुलमा स्काउटमा सक्रिय थिएँ । त्यसपछि नेविसंघमा आबद्ध भएँ,’ उनले भनिन् । २०५९ सालपछि विवाह गरेर दैलेख गएपछि उनको राजनीतिक यात्रा अझ सक्रिय भयो । ‘२०६२ सालमा कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य बनेँ,’ उनले भनिन् ।

बासना महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदै २०७४ मा नारायण नगरपालिकाको उपमेयर उम्मेदवार थिइन् । तर उनी पराजित भइन् ।

‘२०७४ मा झिनो मतान्तरले हार्दा सुरुवातमा नरमाइलो लाग्यो । तर भोलिपल्टदेखि नै सबैले हौसला दिनुभयो । त्यसले झन् ऊर्जा दियो । मानिसहरूसँग नजिकिने, आफूलाई चिनाउने र परीक्षण गर्ने अवसर मिल्यो,’ उनले भनिन्, ‘यदि त्यतिबेला हतोत्साहित भएको भए, सायद आज यो स्थानमा पुग्ने थिइनँ ।’

परिवारको सहयोग उनले सधैं पाइन् । ‘ससुरा, श्रीमान्, सासू, नन्द सबैले साथ दिनुभयो । त्यो सहयोग नभएको भए यो सम्भव हुँदैनथ्यो,’ उनले भनिन् ।

चुनावमा बासनाको १४ लाख रुपैयाँ जति खर्च भयो । तर परिवारले नै उनलाई सहयोग गर्‍यो । ‘केही घरबाट, केही आफ्नै व्यवसाय (होटल व्यवसाय) बाट र केही माइतीबाट सहयोग भयो,’ उनले भनिन् ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध छानबिन, रोकिएका गौरवका योजना अगाडि बढाउने, कर्णालीका विकासका मुद्दा उठाउने बासनाको एजेन्डा छ ।

चुनावबाट उनले महिलाहरू राजनीतिमा आउन आर्थिक रूपमा पनि सबल हुनुपर्ने महसुस गरेकी छिन् । ‘गाउँ–गाउँ डुल्न, कार्यकर्ता सम्हाल्न, दैनिक खर्च धान्न आर्थिक आधार चाहिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘पहिले महिला उम्मेदवार पाउनै गाह्रो थियो भने अहिले आफैं अगाडि आउने संख्या बढेको छ ।’

महिला सहभागिता कम हुनुमा दुई कारण देख्छिन् बासना । ‘एकातिर अवसर नदिने प्रवृत्ति, अर्कोतिर महिलामा आत्मविश्वास र अवसरको अभाव हो,’ उनले भनिन्, ‘संविधानमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था सुरुवात मात्र हो । तर ५० प्रतिशतसम्म पुग्दा मात्र वास्तविक परिवर्तन देखिन्छ ।’

उनले जित हात पारे पनि यसपकट पार्टी भने कमजोर बन्यो । संसद्‌मा कांग्रेसको आकार सानो भए पनि आवाज कमजोर हुन नदिने दाबी उनको छ ।

‘सरकारका सकारात्मक काममा समर्थन गर्ने र आवश्यक ठाउँमा कडा प्रतिपक्षको भूमिका निभाउने हाम्रो योजना छ,’ उनले भनिन् ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध छानबिन, रोकिएका गौरवका योजना अगाडि बढाउने, कर्णालीका विकासका मुद्दा उठाउने बासनाको एजेन्डा छ । पार्टीले निर्णय गरेमा उनी दलको नेता वा प्रमुख सचेतक भएर काम गर्न पनि तयार छिन् ।

‘यो पार्टीले गर्ने निर्णय हो । पार्टीले जिम्मेवारी दियो भने काम गर्न तयार छु,’ उनले भनिन् । हाल उनी जेन्डर एन्ड इक्वालिटीमा पीचडी पनि गर्दै छिन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खड्काको संयोजकत्वमा कांग्रेसको निर्वाचन समिति गठन

कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन असोज १६–१९ मा

पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा कांग्रेसले गठन गर्‍यो संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति

सार्वजनिक पदमा रहेकाको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गर्न कांग्रेसको माग

कांग्रेस उम्मेदवारका आकांक्षीलाई 'लिडरसीप एकेडेमी'को कक्षा अनिवार्य

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज पनि बस्दै

'ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ'

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

