+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बागमतीका २१ ठूला रणनीतिक सडक आयोजनाले जोड्दै दुर्गम गाउँ

भौगोलिक सन्तुलन र आर्थिक प्रतिफलका आधारमा रणनीतिक सडकहरूको स्तरोन्नति गर्न ७ अर्ब बढी रकम बिनियोजन गरिएको छ । ती २१ ठूला सडक आयोजनाहरू जिल्लागत रूपमा अघि सारिएका छन् ।

0Comments
Shares
नवीन तिमल्सिना नवीन तिमल्सिना
२०८३ असार १७ गते १७:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुर्गम क्षेत्र जोड्ने २१ वटा रणनीतिक सडक आयोजना अघि बढाउन ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
  • भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले भौगोलिक सन्तुलन र आर्थिक प्रतिफलका आधारमा प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।
  • प्रदेश सरकारले सडक तथा पुल पूर्वाधारका लागि ३०४ योजना स्वीकृत गर्दै सडक मर्मत र विपद् व्यवस्थापनका लागि समेत बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

१७ असार, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका दुर्गम गाउँहरूलाई जोड्दै २१ वटा ठूला रणनीतिक सडक आयोजना अघि सारेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ल्याएको बजेटमा प्रादेशिक सडक तथा पुल पूर्वाधारमार्फत २१ ठूला रणनीतिक सडक आयोजना समावेश गरेको हो । जसका लागि मन्त्रालयले प्रादेशिक गौरव र रणनीतिक सडकका लागि ७ अर्ब १० करोड बजेट बिनियोजन गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए ।

प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजना कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । मन्त्री देवकोटाका अनुसार भौगोलिक सन्तुलन र आर्थिक प्रतिफलका आधारमा रणनीतिक सडकहरूको स्तरोन्नति गर्न ७ अर्ब बढी रकम बिनियोजन गरिएको हो । ती २१ ठूला सडक आयोजनाहरू जिल्लागत रूपमा अघि सारिएका छन् ।

यी आयोजनामा सिन्धुलीको मोहनचन्द्र मार्ग (पिपलडाँडा–हायुटार–रामपुर), सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी सडक, हेटौंडा–काठमाडौं जोड्ने बल्खु–छैमले–कुलेखानी–भैँसे, हेटौंडा चक्रपथ, भीमफेदी–कोगटे–इपादेउराली–सिस्नेरी सडक (वैकल्पिक मार्ग), नुवाकोटको रानीपौवा–गंगटे खण्ड, मकवानपुरको चुनिया–नामटार–कालिकाटार–भार्ता सडक, मकवानपुरकै फर्पिङ–फाखेल खण्ड रहेको मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले जानकारी दिए ।

यस्तै, रसुवाको किमार्जुङ सर्स्युँ–घोरमु–मचेत–आरु खर्क–लाङ्बु सडक, रसुवाकै रोंगा–वंगल–बेन्ज्यंग–खम्जिम–शेर्पा गाउँ सडक, मकवानपुर हेटौंडाको गुम्बाचोक–पदमपोखरी–हाँडीखोला–रजैया–गोठदमार–टङ्ग्रा पुल लामिडाँडा सडक खण्ड, ललितपुरको मध्यमार्गी सडकअन्तर्गत टीकाभैरव–ससिवा भञ्ज्याङ–च्यामराङबेसी सडकखण्डका लागि बजेट बिनियोजन भएको छ ।

काठमाडौं गोकर्णेश्वरस्थित साँखु–बलम्बु हुँदै सुन्दरीजल सडकखण्ड, भक्तपुरको पिखेल–तेलकोट सडक, धादिङको दामन पाख्रिन मार्ग, धादिङकै मलेखु–कुँडुले–बैकुण्ठ सडक, रामेछापको गाल्वा–दोरम्बा सडक, काभ्रेको हवेली–बाफल–सिम्थली सडक खण्ड, दोलखाको बालगृह–माहाङ्काल–माघादेउराली सडकलगायत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मानव विकास सूचकाङ्क (एचडीआई) कमजोर भएका दुर्गम स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिँदै सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने रणनीतिक लक्ष्य राखिएको मन्त्री देवकोटा बताउँछन् ।

यसैगरी, प्रदेशिक सडक गुरुयोजनामा सूचीकृत करिब २०० वटा सडक खण्ड निर्माण र रामेछापको उमाकुण्ड, धादिङको रुबी भ्याली, रसुवाको आमाछोदिङ्गो जस्ता दुर्गम क्षेत्रका पालिका केन्द्र जोड्न बजेट छुट्याइएको छ ।

सडक निर्माणसँगै ‘मुख्यमन्त्री सडकसँग उद्यमशिलता कार्यक्रम’ मार्फत वन, कृषि र पर्यटनलाई सडकसँग जोडेर रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पनि बजेटले लिएको मन्त्री देवकोटाले बताए । बागमती सरकारले आगामी आवका लागि ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ ।

बजेटले सडक खन्ने र अलपत्र छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै ७ वटा विशिष्ट क्षेत्रहरू रणनीतिक सडक, समावेशी विकास, पुल निर्माण, एकद्वार खरिद, वैज्ञानिक मर्मत, सडक सुरक्षा र पहिरो नियन्त्रणमा बजेट केन्द्रित गरेको छ भने ‘मेट्रो रेल’ अध्ययन र काँठ चक्रपथको अवधारणा अघि सारिएको सचिव मरहट्टाले जनाए ।

सडक–पुल पूर्वाधारका ३०४ योजना

बागमती सरकारले १३ जिल्लाका सडक पुल पूर्वाधार विकासका लागि ३०४ वटा योजनाहरू बजेटमा स्वीकृत भएको जनाइएको छ । जसका लागि कूल २ अर्ब २३ करोड ६५ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बागमती प्रदेशभित्र आगामी आर्थिक वर्षमा ६४ वटा नयाँ पुल निर्माण गर्न २४ करोड ३८ लाख ८४ हजार बजेट उपलब्ध गराइएको छ । यी आयोजनाहरूले धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, मकवानपुर, दोलखा, सिन्धुली जिल्लाका उच्च पहाडी तथा भौगोलिक रूपमा कठिन क्षेत्रलाई समेटेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

सडक मर्मत र दिगोपनामा ३३ करोड ६७ लाख बजेट

सडक निर्माणसँगै मर्मत सम्भार, दिगोपनाका लागि मन्त्रालयले ३३ करोड ६७ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । मनसुनजन्य विपद्मा सडक तत्काल खुलाउन प्रत्येक जिल्लामा गरी कूल ५ करोड २० लाखको आकस्मिक मर्मत बजेट राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘सडक हेरालु’ कार्यक्रममार्फत नियमित मर्मत र रोजगारी सिर्जना गर्न ५ करोड ६२ लाख विनियोजन भएको छ ।

यसैगरी, प्रदेशका ४१ वटा मुख्य रणनीतिक सडकको आवधिक मर्मतका लागि १८ करोड ७० लाख ८ हजार र केन्द्रमा छुट्टै विपद् व्यवस्थापन तथा मर्मत कोषका लागि ४ करोड १५ लाख व्यवस्था गरिएको छ ।

दुर्गम गाउँ बागमती प्रदेश सडक आयोजना
लेखक
नवीन तिमल्सिना

तिमल्सिना अनलाइनखबरका मकवानपुर संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अमेरिका र इरानबीच कतारमा वार्ता जारी

अमेरिका र इरानबीच कतारमा वार्ता जारी
चिनियाँ राष्ट्रपतिको जोड : बलियो सेना र भ्रष्टाचार अन्त्य

चिनियाँ राष्ट्रपतिको जोड : बलियो सेना र भ्रष्टाचार अन्त्य
स्याङ्जाको बारीचौरमा चितुवा आतंक

स्याङ्जाको बारीचौरमा चितुवा आतंक
प्रचण्डको दाबी– जेनजी आन्दोलन सकिनासाथ नारायणहिटी सफा गर्न लगाएकै रहेछ

प्रचण्डको दाबी– जेनजी आन्दोलन सकिनासाथ नारायणहिटी सफा गर्न लगाएकै रहेछ
सभामुख अर्यालसँग साउदी राजदूतको भेट   

सभामुख अर्यालसँग साउदी राजदूतको भेट   
मेस्सीलाई लिएर स्पाइडर-म्यान फिल्मको प्रवर्धन ट्रेलर सार्वजनिक

मेस्सीलाई लिएर स्पाइडर-म्यान फिल्मको प्रवर्धन ट्रेलर सार्वजनिक

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

जेब्राक्रसमै गइरहेको छ पैदल यात्रुको ज्यान, जरिबानामा केन्द्रित छ सरकारको ध्यान

जेब्राक्रसमै गइरहेको छ पैदल यात्रुको ज्यान, जरिबानामा केन्द्रित छ सरकारको ध्यान
सडकले निलेका जिन्दगीहरू

सडकले निलेका जिन्दगीहरू
अत्यधिक चापमा ट्राफिक प्रहरी, एक ट्राफिकको भागमा १४०० सवारी

अत्यधिक चापमा ट्राफिक प्रहरी, एक ट्राफिकको भागमा १४०० सवारी
महाधिवेशन आइसक्दा पनि क्रियाशीलकै किचलो

महाधिवेशन आइसक्दा पनि क्रियाशीलकै किचलो
मनसुन जोखिम थेग्न कति तयार छन् ठूला राजमार्ग ?

मनसुन जोखिम थेग्न कति तयार छन् ठूला राजमार्ग ?
एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन
अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

6 Stories
प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

8 Stories
असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

9 Stories
स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

8 Stories
६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित