माधव नेपालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा उजुरी र निर्णय मगाउन अदालतको आदेश

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- विशेष अदालतले पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा अनियमिततामा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल विरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णयको फाइल मगाउन आदेश दिएको छ।
- विशेष अदालतका सदस्यहरूले २५ मंसिर २०६९ मा भएको निर्णय र उजुरी समेत माग गर्न आदेश दिएका छन्।
- विशेष अदालतले सरकारी साक्षीहरूलाई झिकाउन र आरोपितहरूलाई आफ्ना साक्षी पेश गर्न आदेश दिएको छ।
२९ मंसीर, काठमाडौं । विशेष अदालतले पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा अनियमिततामा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल विरुद्ध परेको उजुरी र उनी लगायत अरू आरोपितहरूलाई मुद्दा चलाउने निर्णय गर्दाको फाइल मगाउन आदेश दिएको छ ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले २५ मंसिर २०६९ मा भएको निर्णय र उजुरी समेत मगाउन आदेश दिएको हो ।
विशेष अदालतले विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत् सरकारी साक्षीहरूलाई झिकाउन आदेश दिएको छ । अनि आरोपितहरूलाई पनि आफ्ना साक्षी पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
पतञ्जली जग्गा प्रकरण
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4