+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मन्त्री चयनको अन्तिम गृहकार्यमा रास्वपा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १० गते १३:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रास्वपा बरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारमा मन्त्री चयनको अन्तिम गृहकार्य भइरहेको छ।
  • बालेनले चैत १३ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्ने र सोही दिन सानो आकारको मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने तयारी छ।
  • रास्वपाले प्रतिनिधि सभामा १८२ सिटसहित झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन गर्ने गृहकार्यमा छ।

१० चैत, काठमाडौं । रास्वपा बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारमा बन्ने मन्त्री चयनको अन्तिम गृहकार्यमा जुटेको छ । रास्वपा स्रोतका अनुसार केही व्यक्तिहरुको मन्त्रालय टुंगो लागिसके पनि केहीको बाँकी छ । ती बाँकी भएकाहरुसँग पार्टी सभापति रवि लामिछाने अन्तिम छलफलमा छन् ।

बालेन यही चैत १३ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्ने तयारीमा छन् । सोही दिन सानो आकारको मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने तयारी छ ।

हालसम्म १५ देखि १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाउनेबारे छलफल भइरहेको स्रोत बताउँछ । रास्वपाले चुनावी वाचापत्रमा मन्त्रालय १८ मा सीमित गर्ने उल्लेख गरेकाले त्यो भन्दा ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद नबनाउनेबारे छलफल भइरहेको नेताहरुले बताएका छन् ।

केही मन्त्रालय गाभेर सानो आकारको मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने तयारी भइरहेको बताउँदै रास्वपाका एक नेताले भने, ‘मन्त्रीमा कतिपय अनएक्सपेक्टेड नाम आउन सक्छ ।’

पार्टी सञ्चालनको लागि टिम चाहिने भएकाले सचिवालय तहका केही नेतालाई भने ‘रिजर्भ’ मा राख्ने तयारी रास्वपाको छ ।

विभिन्न नाममा छलफल

स्रोतका अनुसार बालेनले प्रधानमन्त्रीसँगै रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् ।

उपसभापतिद्वय डीपी अर्याल र डा. स्वर्णिम वाग्ले मन्त्री बन्ने निश्चित छ । उनीहरुले गृह, अर्थ वा भौतिक मन्त्रालय सम्हाल्नेबारे छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो । भौतिक पूर्वाधारमा सुनिल लम्सालको नाममा छलफल भइरहेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा शिशिर खनालको चर्चा छ । खनाल पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख समेत हुन् ।

सोविता गौतमलाई स्वास्थ्य वा कानुन मन्त्रालय दिनेबारे छलफल भइरहेको छ । त्यसो त सभामुख पदमा पनि सोविताको नाम चर्चामा आउने गरेको छ ।

सभामुख पदमा पूर्व सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेल र प्रतिभा रावलको पनि चर्चा छ । खरेलको नाम सञ्चार मन्त्रालयमा पनि छलफल भइरहेको स्रोत बताउँछ ।

युवा तथा खेलकुदमा सुदन गुरुङको नाम पनि चर्चामा छ । मनिष झाको नाम पर्यटन वा सञ्चारमा छलफल भइरहेको छ । झालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाउने प्रस्ताव समेत छ ।

मन्त्रीको रुपमा विभिन्न नामहरुमा छलफल भइरहेको तर टुंगो नलागेको रास्वपाका एक नेताले बताए ।

२१ फागुनको निर्वाचनमा रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट जितेको थियो । समानुपातिकबाट उसले ५७ सिट थपेको छ । प्रतिनिधि सभामा कूल १८२ सिटसहितको रास्वपा झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको बलियो सरकार गठनको गृहकार्यमा छ ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
नयाँ सरकार गठन रास्वपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

शङ्करबेली सिमसारमा दैनिक हजारौँ पर्यटक

ट्रकको ठक्करबाट युवकको मृत्यु   

भदौ अन्तिम साता १५औं महाधिवेशन गर्ने कांग्रेसको तयारी

रास्वपालाई बधाइ दिँदै गगनले भने- संविधान र विद्रोहको मर्म अनुसार काम गर्ने शुभेच्छा छ

गगनको टिप्पणी- जसले मत माग्नुभएन उसलाई विशेष महाधिवेशनको महत्व थाहा हुन्न

‘सितारे जमिन पर’ ओटीटीमा आउने : कहिले, कुन प्लाटफर्ममा आउँछ ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित