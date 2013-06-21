वरिष्ठ हवल्दार घिसिङ फागुन महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी घोषित

कार्यालय प्रमुख एसएसपी कृष्ण कोइरालाले उनलाई नगद १ हजार र प्रमाणपत्रसहित पुरस्कृत गरेका हुन् ।

२०८२ चैत १० गते १७:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरो कोटेश्वरका वरिष्ठ हवल्दार नवराज घिसिङ फागुन महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी घोषित भएका छन्।
  • जेनजी आन्दोलनको क्रममा फरार भएका कैदी पनि उनले पक्राउ गरेका थिए।
  • कार्यालय प्रमुख एसएसपी कृष्ण कोइरालाले उनलाई नगद १ हजार र प्रमाणपत्रसहित पुरस्कृत गरेका छन्।

१० चैत, काठमाडौं । लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरो कोटेश्वरमा कार्यरत वरिष्ठ हवल्दार नवराज घिसिङ फागुन महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी घोषित भएका छन् ।

विभिन्न प्रकारका लागुऔषध र पेस्तोलसहित ७ जनालाई पक्राउ गरेको, जेनजी आन्दोलनको क्रममा कारागारबाट फरार भएका कैदी पक्राउ गरेको भन्दै घिसिङलाई फागुन महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी घोषित गरिएको हो ।

कार्यालय प्रमुख एसएसपी कृष्ण कोइरालाले उनलाई नगद १ हजार र प्रमाणपत्रसहित पुरस्कृत गरेका हुन् ।

नेपाल प्रहरी लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरो
गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

