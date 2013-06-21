वरिष्ठ हवल्दार घिसिङ फागुन महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी घोषित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१० चैत, काठमाडौं । लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरो कोटेश्वरमा कार्यरत वरिष्ठ हवल्दार नवराज घिसिङ फागुन महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी घोषित भएका छन् ।
विभिन्न प्रकारका लागुऔषध र पेस्तोलसहित ७ जनालाई पक्राउ गरेको, जेनजी आन्दोलनको क्रममा कारागारबाट फरार भएका कैदी पक्राउ गरेको भन्दै घिसिङलाई फागुन महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी घोषित गरिएको हो ।
कार्यालय प्रमुख एसएसपी कृष्ण कोइरालाले उनलाई नगद १ हजार र प्रमाणपत्रसहित पुरस्कृत गरेका हुन् ।
१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seatसमानुपातिक कुल सिट
▾0 Seat
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
प्रतिक्रिया 4